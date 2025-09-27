土曜朝・新生『サタプラ』発進に気合…「すごい目論見だな」 アンタッチャブル・正門良規・アンミカ・清水麻椰アナ【コメント】
MBS・TBS系土曜朝の番組『サタデープラス』が、10月から番組名を『サタプラ』と改め、放送枠拡大（前7：30〜）となる。レギュラー出演者が27日、大阪市内のMBS本社で意気込みを語った。
【写真】『サタプラ』MBS清水麻椰アナ、芸人とハワイビーチ満喫の様子
番組の核である「すぐ試せる・行ける・買える」をコンセプトにした“絶対失敗しない”情報を生放送で紹介し、笑いとともに届けていいく。「ひたすら試してランキング」や「本音でぶっちゃけ！私だったらコレ買うNo.1」などの人気企画に加え、アンタッチャブル・山崎裕也による新コーナー「最強の口コミ聞いちゃいました！」もスタートする。
■出演者コメント
アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）、正門良規 （Aぇ! group）、アンミカ 、清水麻椰（MBSアナウンサー）
――来週から放送スタート時間が変わりますが、楽しみなことや心配なことなどありますか？
正門：やっぱり新コーナーは楽しみですよね。いきなり来週からですけれども。
柴田：ザキヤマさんの。
正門：そうです。本当にどうなるのか。
山崎：フルでやりますからね。どんどんそのコーナーを広げていって…。
柴田：2時間になっちゃう！すごい目論見だな。
正門：これからますます賑やかな土曜日になったらいいなと思います。心配なことは、朝浮腫みがちなので、多少パンパンでも優しい目で見ていただきたいです。そこが心配ですけれども、万全のビジュアルで出られるように頑張ります。
アンミカ：このメンバーはすごく仲が良くて明るいので、ますます朝から元気をお届けできるということが楽しみです。ただ、私たちエンジンが掛かると止まらないところがあるので、ストッパーである柴田さんの体力が心配です！
山崎：僕も本当に浮腫みやすいんですよ。夜の12時ぐらいになるとシュッと戻るんですけどね。収録がないんで…。
柴田：シンデレラじゃん！
アンミカ：サタプラが一番浮腫んでるんだ！
山崎：そう、浮腫みやすいんですよね。だから、浮腫んでるなと思って見ていただきたいです。何よりも、VTRの時もお茶の間で一緒に見ているかのような感じで、雑談ばっかりしながら見ているので、そのみんなで一緒にいられる時間がさらに30分増えるのがすごい楽しみです。
柴田：心配で言うと、きょうも綿密に打ち合わせやってて、クイズコーナーでゲストの方に振りましょうねってなるんですけど、この辺で喋りすぎちゃってゲストに振ったの1回しかなかった…。あの時間が伸びることによってスタジオが楽しめるようになるだろうな。でも、逆に言えば時間がある分、またこっちで喋っちゃうんじゃないかと心配もありますね。良いところも悪いところもありますけど、ぜひ皆さんたっぷり楽しんでいただきたいと思います。
清水：本当にうれしいです！番組が2時間となると、かなり大きなものになるので、これからどんどん3時間4時間とはみ出していきたいです！
山崎：そうそう！後の番組の『せやねん！』がきつかったら『サタプラ』を早くするとかね。午前3時とか！
――アンタッチャブル山崎さんにお聞きしたいのですが、山崎さんの新コーナーが新たに始まりますが、意気込みを教えて下さい。
山崎：30分ぐらいの尺だなんて言いますけどね、それをもう1時間、1時間半、2時間！そして、『せやねん！』に出たり、東京だったら『王様のブランチ』にめり込むぐらいね、「プロ野球始まらないんですけど！」ってMBSにクレームが来るぐらいどんどん広げていきたいと思います。そのぐらい気合入ったコーナーがありますので。皆さんが気になるような人気のエリアにわたくしが出向きまして、ゲストの方にも来ていただいてお得な情報とかお得な笑いとか届けていきたいと思います。
【写真】『サタプラ』MBS清水麻椰アナ、芸人とハワイビーチ満喫の様子
番組の核である「すぐ試せる・行ける・買える」をコンセプトにした“絶対失敗しない”情報を生放送で紹介し、笑いとともに届けていいく。「ひたすら試してランキング」や「本音でぶっちゃけ！私だったらコレ買うNo.1」などの人気企画に加え、アンタッチャブル・山崎裕也による新コーナー「最強の口コミ聞いちゃいました！」もスタートする。
アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）、正門良規 （Aぇ! group）、アンミカ 、清水麻椰（MBSアナウンサー）
――来週から放送スタート時間が変わりますが、楽しみなことや心配なことなどありますか？
正門：やっぱり新コーナーは楽しみですよね。いきなり来週からですけれども。
柴田：ザキヤマさんの。
正門：そうです。本当にどうなるのか。
山崎：フルでやりますからね。どんどんそのコーナーを広げていって…。
柴田：2時間になっちゃう！すごい目論見だな。
正門：これからますます賑やかな土曜日になったらいいなと思います。心配なことは、朝浮腫みがちなので、多少パンパンでも優しい目で見ていただきたいです。そこが心配ですけれども、万全のビジュアルで出られるように頑張ります。
アンミカ：このメンバーはすごく仲が良くて明るいので、ますます朝から元気をお届けできるということが楽しみです。ただ、私たちエンジンが掛かると止まらないところがあるので、ストッパーである柴田さんの体力が心配です！
山崎：僕も本当に浮腫みやすいんですよ。夜の12時ぐらいになるとシュッと戻るんですけどね。収録がないんで…。
柴田：シンデレラじゃん！
アンミカ：サタプラが一番浮腫んでるんだ！
山崎：そう、浮腫みやすいんですよね。だから、浮腫んでるなと思って見ていただきたいです。何よりも、VTRの時もお茶の間で一緒に見ているかのような感じで、雑談ばっかりしながら見ているので、そのみんなで一緒にいられる時間がさらに30分増えるのがすごい楽しみです。
柴田：心配で言うと、きょうも綿密に打ち合わせやってて、クイズコーナーでゲストの方に振りましょうねってなるんですけど、この辺で喋りすぎちゃってゲストに振ったの1回しかなかった…。あの時間が伸びることによってスタジオが楽しめるようになるだろうな。でも、逆に言えば時間がある分、またこっちで喋っちゃうんじゃないかと心配もありますね。良いところも悪いところもありますけど、ぜひ皆さんたっぷり楽しんでいただきたいと思います。
清水：本当にうれしいです！番組が2時間となると、かなり大きなものになるので、これからどんどん3時間4時間とはみ出していきたいです！
山崎：そうそう！後の番組の『せやねん！』がきつかったら『サタプラ』を早くするとかね。午前3時とか！
――アンタッチャブル山崎さんにお聞きしたいのですが、山崎さんの新コーナーが新たに始まりますが、意気込みを教えて下さい。
山崎：30分ぐらいの尺だなんて言いますけどね、それをもう1時間、1時間半、2時間！そして、『せやねん！』に出たり、東京だったら『王様のブランチ』にめり込むぐらいね、「プロ野球始まらないんですけど！」ってMBSにクレームが来るぐらいどんどん広げていきたいと思います。そのぐらい気合入ったコーナーがありますので。皆さんが気になるような人気のエリアにわたくしが出向きまして、ゲストの方にも来ていただいてお得な情報とかお得な笑いとか届けていきたいと思います。