松嶋尚美、80代母親と12歳長女のほほ笑ましい“日常ショット”を公開「体操TIME！」
タレントの松嶋尚美（53）が27日、自身のインスタグラムを更新。同居している80代の自身の母親と長女・空詩（らら／12）さんのほほ笑ましい日常を披露した。
【写真】松嶋尚美の80代母と12歳長女のほほ笑ましい“日常ショット”
「おばあちゃんの体操TIME！ララが先生です」と紹介し、手足を動かして体操中の2人の様子をアップ。「3分くらいの体操だけど、、、おばあちゃんにとってはいいみたい。ララ曰く、足踏みと足首を動かす体操だから、心臓の衰えをふくらはぎでカバーして足の末端まで血液を流す作戦だそうです」と説明し、祖母のことを思う空詩さんの気持ちをにじませた。
松嶋は、2008年6月に音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に珠丸（じゅまる／13）さん、13年6月に長女・空詩さんが誕生している。
【写真】松嶋尚美の80代母と12歳長女のほほ笑ましい“日常ショット”
「おばあちゃんの体操TIME！ララが先生です」と紹介し、手足を動かして体操中の2人の様子をアップ。「3分くらいの体操だけど、、、おばあちゃんにとってはいいみたい。ララ曰く、足踏みと足首を動かす体操だから、心臓の衰えをふくらはぎでカバーして足の末端まで血液を流す作戦だそうです」と説明し、祖母のことを思う空詩さんの気持ちをにじませた。
松嶋は、2008年6月に音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に珠丸（じゅまる／13）さん、13年6月に長女・空詩さんが誕生している。