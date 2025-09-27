フィンランド人に根づく「sisu（シス）」という考え方には、静かに耐え、前に進む強さがある。その姿勢は、日本人の価値観にもどこか通じるものがあるという。北欧のライフスタイルを発信するラウラ・コピロウ氏が注目する、ふたつの文化に共通する心のあり方とは？※本稿は、ラウラ・コピロウ『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。

フィンランド人の国民性を表す

「sisu」の精神とは？

「sisu（シス）」という言葉を聞いたことはありますか。

sisu（発音：see'-so、シというよりも英語のseeのほうが近い）とは、とても翻訳しづらいフィンランド語で、困難な時にも諦めずに頑張る力、前向きでいる力、心の中にある意思の力といった意味の言葉です。

シスは多くの場合、意思の力に加えて、汗や時には涙も伴う努力も含まれるのですが、我慢とも自己犠牲とも異なる、自分のため、よりよい明日のためにひそかに頑張るポジティブな力です。これはフィンランドの国民性を語る上で欠かせないものです。

しかしフィンランドに行っても、シスという言葉を耳にする機会はほとんどありません。

なぜなら、「自分はシスをもっている」、「私はシスを発揮した」などと誰かと話すことは絶対にないからです。自分で自分のことをほめることが好まれない国です。

では、シスはどのような場面で見られるのでしょうか。それは、新聞などのメディアを通じて出会うこともあります。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）