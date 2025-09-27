【MLB】マリナーズ 2ー3 ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）

【映像】大谷、最強捕手から“盗んだ”20盗塁達成の瞬間

60発男との対決は、足で先勝してみせた。ドジャースの大谷翔平投手はマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回にマリナーズ・ローリー捕手の送球をかいくぐり今季20個目の盗塁を決めた。

地区優勝を決めて迎える最後の3連戦の相手はアメリカン・リーグの西地区チャンピオンのマリナーズ。24年ぶりに地区優勝を飾ったチームの立役者となっているのがローリーだ。今季は打撃が開眼し、メジャー最多となる60本塁打を放った。この3連戦でも大谷との本塁打争いが大きな注目を集めている。

そんな中で迎えた3回表のドジャースの攻撃。この回はキケ・ヘルナンデス内野手が逆転2ラン本塁打を放ってドジャースが1点を勝ち越し、さらに追加点を狙う中で1死走者なしの場面で大谷に打席が回ってきたが、マリナーズの先発カービー投手のボールを見極めて四球で出塁した。続くパヘス外野手の打席でのこと。初球のスライダーをパヘスが見逃すと同時に大谷はスタート。ローリーの強肩をかいくぐり、今季20個目の盗塁を決めた。

解説のAKI猪瀬氏によると、ローリーは打撃はさることながら過去にはプラチナグラブ（メジャーリーグの各リーグで、その年に選出されたゴールド・グラブ賞受賞者の中からさらにトップの守備選手を1名選ぶ賞）を獲得したことがある、まさに最強捕手。肩の強さにも定評があり、実際この時もローリーの送球を受けた選手が大谷の左肩に触れるなど、まさに間一髪のタイミングでセーフになったことがうかがえる。今後もこうしたスリリングな戦いが見られることは間違いない。

久々の大谷の盗塁成功を見た視聴者は「完璧なタイミング」「相手ピッチャーは嫌だろうな」と大谷の俊足を評価する声や「脱臼が怖いから走らないで」など、故障リスクを懸念する声などが挙がった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）