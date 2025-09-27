白洲迅の妻・竹内渉、1歳長男＆0歳長女の2ショット公開「1日5分くらいだけ」年子ならではの姿に反響
【モデルプレス＝2025/09/27】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉9月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子と娘の2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】白洲迅の美人妻、1歳長男＆0歳長女の“年子あるある”の姿
竹内は「もう少し大きくなったら年子は子供同士一緒に遊んでくれるから、楽になるよぉってよく言われるけど こういう事かな？って時間が最近1日5分くらいだけある」と添え、長男と長女が寄り添う後ろ姿を公開。続く投稿では「その隙にお夕飯の準備をすすめる」とつづり、調理中の様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「年子可愛いですね」「子育てと家事お疲れ様です」「後ろ姿が愛おしい」「あるあるですね」「お料理美味しそう」といった声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】白洲迅の美人妻、1歳長男＆0歳長女の“年子あるある”の姿
◆竹内渉、1歳長男＆0歳長女の2ショット公開
竹内は「もう少し大きくなったら年子は子供同士一緒に遊んでくれるから、楽になるよぉってよく言われるけど こういう事かな？って時間が最近1日5分くらいだけある」と添え、長男と長女が寄り添う後ろ姿を公開。続く投稿では「その隙にお夕飯の準備をすすめる」とつづり、調理中の様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「年子可愛いですね」「子育てと家事お疲れ様です」「後ろ姿が愛おしい」「あるあるですね」「お料理美味しそう」といった声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】