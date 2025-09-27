ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【アディダス】のリュックで毎日の通勤通学を快適に、今ならAmazonでお得に買えちゃう！

あのクラシックなアイテムが帰ってきた。必要な物をスタイリッシュに収納できる、アディダス バックパック。繰り返し使えるコーヒーカップやノートPCランニングギアなど、荷物をたっぷり詰めて持ち運べる。サイドには、大切なウォーターボトルを入れられるポケット付き。 プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。

シンプルながら存在感のあるデザインで、毎日の通勤や通学に最適なバックパック。27.5Lの容量で荷物をすっきり整理できる仕様となっている。

リサイクルポリエステルを使用し、環境にも配慮した作りが魅力。耐久性に優れ、長く愛用できるリュックに仕上がっている。

メイン収納に加え、サイドポケットやPCスリーブも備え、ノートPCやボトルの持ち運びもスマートにこなせる設計となっている。

軽量で背負いやすく、シーンを選ばないデザイン。普段使いからスポーツ、旅行まで幅広く活躍する頼れるバックパックとなっている。