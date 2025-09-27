¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¡ËóÎÍ¡¡ÊÒ»³¿¸¸â¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸½éVÁÀ¤¦¡Ö¤¤¤¤·ë²ÌÊó¹ð¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡ÂçºåÉÜ¡¡Àô¥±µÖCC¡á6993¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¡ËóÎÍ¡Ê29¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±ü15¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¸åÂ³¤Ë3ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö3Æü´Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Îº£Âç²ñ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤«¤º¡£¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿3ÆüÌÜ¤òÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë½ª¤¨¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡£²æËý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯Åß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»31¾¡¤ÎÊÒ»³¿¸¸â¤È¤ÎÎý½¬¡£Ìó1¤«·î¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È³Ø¤Ó¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¹¥¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤ÎºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÌ¤ÂÎ¸³¡£3ÂÇº¹¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¹¥³¥¢¤¬¡ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ë¤âËÍ¤«¤é¤¤¤¤·ë²ÌÊó¹ð¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£