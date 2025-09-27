フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が26日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。夫で競輪選手の新田康仁（51）との“夫婦の危機”を振り返った。

この日の番組テーマは「9年間離れていた娘との絆」。吉本新喜劇・島田珠代の波乱万丈な人生に迫った。

島田は34歳のときに再婚し、37歳で長女を出産。幸せな家庭を築こうとしていた矢先、夫がステージ4の直腸がんと診断された。闘病生活が始まる中で夫婦関係は徐々に悪化し、約3年間の結婚生活の末、離婚を決意したという。

スタジオでこのVTRを見ていた松丸アナは、「夫と結婚式を挙げた2カ月後に（夫は）競輪選手なんですけど、落車っていって、転んでしまって立てなくなってしまったんですよ」と回想。

「“選手生命絶たれるかもしれない”って病院の先生から言われて。イライラというか、本当に感情をどこにぶつけていいかわからなくなって。結婚して2カ月なんだけど、夫婦の危機みたいになってしまった」と当時のつらい心情を振り返った。

その上で「だから凄く（島田の）気持ちがわかって、相当、いろいろ考えた末の決断だったんだな」と自身の経験を重ねて語っていた。