¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÊËÌÚ°¦è½¡¢¹¿Àè·Ã´ÆÆÄ¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ø¥µ¥é¥Ð¡¢¤µ¤é¤ó¤Ø¡¢¥µ¥é¥Ð¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ä¼ç±é±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¼¬ÅÄ¡£¶¦±é¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡Ù¤ä±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥¸¥ã¥Ã¥¯ »ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢²¶¤¿¤Á¤ò£²¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÊËÌÚ¡£
¡¡°ñ¾ë¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ë½»¤à16ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¿ÎÈþ¡Ê¼¬ÅÄ¡Ë¤ÈºÚÊæ¡ÊÊËÌÚ¡Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëºÚÊæ¤ò¡¢¿ÎÈþ¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ºÚÊæ¤«¤é¡ÖK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢2¿Í¤ËÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¼¬ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆ±À°¦¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢½÷À¤ÎÊý¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤âº£²ó½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤â·ó¤Í¤ÆÆó¿Í¤ÇÍ·¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥¯¥é»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊËÌÚ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÁê¼ê¤¬¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¡£¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã»ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈ¾å±Ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊËÌÚ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¼¬ÅÄ¤¬¡Ö21ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î°¦è½¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âêºà¤ò¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤¤È¤¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
