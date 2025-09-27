48歳の関東最強ギャングの元最高幹部が、19歳のMMAファイターと対戦。右二発でリングに沈めるという“まさか”の番狂わせを起こした。

【画像】関東最強ギャングの元最高幹部が衝撃KO

朝倉がCEOを務める1分間最強を決める格闘技イベント『BreakingDown17』が27日に東京・立川立飛アリーナで開催。第10試合に“元関東最強ギャング最高幹部”こと48歳の内藤裕が登場。19歳の名古屋喧嘩自慢・クサノガブリエルにTKO勝ちした。

内藤は、近年アルコールに溺れ、医者からは「あと一カ月で死にますよ」と宣告されるほど格闘技から遠ざかっていた人物。そこから鍛え上げ、「16」よりブレイキングダウンに参戦。約30歳下のレオと戦い善戦するなど、年齢を感じさせない活躍を見せていた。

一方のクサノガブリエルは、地下格闘技団体「Rumble」の初代バンタム級チャンピオン。『格闘代理戦争』で皇治も推薦していた実力派ファイターだ。

ゴングが鳴ると、すぐにクサノが飛び蹴りをして攻め込むなど、試合をコントロール。解説席の大沢ケンジも「クサノ選手、アマチュアでも名前を結構聞きますからね」と評価していたその時だった。左フックをかわした内藤の右カウンターが見事クサノの顔面をとらえダウンを奪う。

解説席の白川陸斗も「ええー！」、大沢も「マジか！」と驚くほど一瞬の出来事に、会場も沸き立つ。その後すぐさま試合が再開され、クサノが前に出るも、またしても内藤の右パンチが顔面をとらえレフェリーストップ。大方の予想を覆す波乱の展開となった。

リングサイドにいた盟友・元KGBリーダーの田中雄士は号泣。勝利者マイクを持った内藤は「人間生きている限り前進のみ。これからもよろしくお願いします！」と、最後まで興奮冷めやらない様子だった。

