◇カーリング ミックスダブルス日本代表決定戦(27日、稚内市みどりスポーツパーク)

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックへの出場に向けて、代表争いが行われているカーリング。ミックスダブルスの決勝・第1戦が行われ、土壇場で形勢をひっくり返す熱戦が繰り広げられました。

すでに男子はSC軽井沢クラブ、女子はフォルティウスとそれぞれの日本代表が決定。残すはミックスダブルスとなる中、25日から2日間にわたって予選が行われました。この結果、全勝の「小穴・青木」ペアと2位の「松村・谷田」ペアが決勝に進出しました。

先に3勝をあげた方が日本代表の権利を獲得。「小穴・青木」ペアが予選の結果も受けて2勝と王手をかけており、「松村・谷田」ペアが負ければ敗退となる中、決勝・第1戦を迎えます。

前半エンドでは、ともにミスも生まれなかなか得点を重ねられません。そんな中、4エンドでは「小穴・青木」ペアがこの日初の複数得点をあげました。後半エンドでは「松村・谷田」ペアが技ありの見事なショットを重ね、相手のストーンを全てはじき出すなど優位な場面をつくるも、最後の一投で得点を許すエンドも。最終8エンドは「小穴・青木」ペアの1点リードで迎えるも、土壇場で「松村・谷田」ペアが3点をあげ、逆転勝利。1勝目をあげ、次戦へ望みをつなぎました。

あとがない中で、「失うものは何もないので思い切ってやるだけ」と思いを語っていた「松村・谷田」ペア。次戦に向けて晴れやかな笑顔を見せました。決勝・第2戦は翌28日に行われます。