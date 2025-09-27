Butter Butlerの秋限定スイーツ♡さつまいもフィナンシェ登場

人気洋菓子ブランド【Butter Butler（バターバトラー）】から、秋の訪れを告げる限定スイーツ「バターとさつまいものフィナンシェ」が登場します。ニュージーランド産バターと長崎県五島列島の有機安納芋を使用し、芳醇な香りと濃厚な甘みを凝縮。さらに、人気No.1「バターフィナンシェ」との詰め合わせアソートも発売予定。自分へのご褒美や秋のお手土産にもぴったりの逸品です♪

秋限定「バターとさつまいものフィナンシェ」

価格：4個入 1,188円（税込）

2025年10月1日(水)より発売される季節限定商品「バターとさつまいものフィナンシェ」は、ニュージーランド産生乳バターと五島列島の有機安納芋を練り込んだ特別な味わい。

芳醇なバターの香りとねっとりとした安納芋の甘みが調和し、秋ならではの贅沢なフィナンシェに仕上がっています。温めると香りと甘みがより引き立ち、心もほっこりする一品です。

アソートで楽しむ2つの味わい

価格：6個入 2,000円（税込

同日より、定番人気の「バターフィナンシェ」と「バターとさつまいものフィナンシェ」を3個ずつ詰め合わせた「フィナンシェアソート（さつまいも）」も登場。食べ比べを楽しみたい方におすすめです。

人気の定番商品もチェック

4個入 価格：1,080円／6個入 価格：1,620円／8個入 価格：2,160円／12個入 価格：3,240円（税込）

Butter Butlerの魅力は限定品だけではありません。発酵バターとゲランドの塩を使用した「バターフィナンシェ」はカリッと香ばしく、中はしっとり♡

価格：9個入・972円（税込）

さらに、サクッとほろける食感が魅力の「バターガレット」も人気。

秋のご褒美にぴったりなButter Butler

秋の味覚を贅沢に楽しめるButter Butlerの「バターとさつまいものフィナンシェ」。こだわりの素材と職人技が生み出す芳醇な味わいは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも最適です。

さらにアソートや定番商品を組み合わせれば、より一層豊かなティータイムに。季節限定の特別なスイーツで、秋のひとときを優雅に彩ってみてはいかがでしょうか。