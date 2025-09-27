Photo:aica

えっ、これ、革なの！？

Photo:aica

「軽ふわレザートート」は、兵庫県たつの市の革産業で生まれた「デッドストック革」を活用してつくられた本革トート。製品化されず眠っていた革に、新しい価値を与える取り組みから生まれたバッグで、エシカルな観点でもきちんとしたストーリーをもつアイテムです。

手に取ってみて驚いたのは、まず「軽いっっっ！」ということ。一般的な本革バッグのイメージを覆す、わずか約250〜300gという軽量さです。

Photo:aica

1点ずつ作られているから革の厚みは均一ではないとはいうものの、この薄さ。革バッグといえば「重そう……」という感じですが、「軽ふわレザートート」は布製のバッグ感覚で、カジュアルに使うことができそうです。

裏地をあえて省くことで軽さを保ちつつ、縁は切りっぱなしに仕上げられていて、ミニマルで洗練された印象。一枚革ならではの表情も生かされていて、派手すぎないのに高級感があります。

Photo:aica

革の質感も高級感たっぷり。手に取った瞬間から自然に手に馴染み、肌に吸い付くかのような柔らかさに驚きました。

仕事や買い物。これは毎日使える

Image: DROP

早速、仕事に行くのに「軽ふわレザートート」を使ってみました。ノートPC・手帳・ポーチを入れても、まだまだ余裕があります。革バッグとは思えないくらいの軽さだから、ついたくさん荷物を入れてしまいそう。

Photo:aica

さらに折り畳める仕様がうれしい、「軽ふわレザートート」。メインバッグに忍ばせておき、必要なときにサッと広げて使える実用性も備えています。重さを感じにくいので、帰りにスーパーで買い物をしても肩がラク。

Photo:aica

折り畳むとここまでコンパクトに！サブバッグとして持ち歩いても邪魔になりませんでした。

Photo:aica

「軽ふわレザートート」のさらなる便利ポイントが、内側にある2つのポケット。スマホや鍵を入れておくことができ小物もごちゃつかないため、バッグの中で小物を探す手間が減ります。これは助かる仕様！

どんどんマイヴィンテージに。カスタマイズも楽しい

Photo:aica

「軽ふわレザートート」をしばらく使ってみると、革の表情が少しずつ変化してきました。小さなシワや傷が逆に味になって、唯一無二の表情になっていくのが楽しい。布のエコバッグでは出せない上品さがあるので、かしこまったシーンにも堂々と持っていけます。

肩にかけてみても、ストラップが細くても食い込まずすっと馴染む。長時間持っても疲れ知らずです。

Photo:aica

「軽ふわレザートート」はシンプルなデザインだから、自分が好きなチャームをつけたりしてカスタマイズするのもおすすめ。私は、その日のコーデやシチュエーションに合わせて、いろいろと変えて楽しんでいます。

Photo:aica

シンプルな黒トートを探してた！という人は、下記のリンクから販売ページをチェックしてみてください。

>>デッドストック革を愛着の湧くモノへ。1枚革を贅沢に楽しむレザートートバッグ

Image: DROP

Photo: aica

