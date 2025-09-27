ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さん（55）が27日、神奈川県・秦野市で行われた『第78回秦野たばこ祭』に出席。脳腫瘍と診断されたことを発表して以来、初の公の場でファンと交流しました。

真矢さんは午後4時ごろ、車椅子に乗って会場へ。ファンと集合写真を撮影し、笑顔を見せました。真矢さんは集まったファンに向かって「先月末あたりに（脳腫瘍が）判明しちゃって、ずっと体調は悪かったんですけれども、必ず復帰してドラムスティック振る日が来ると思うんで、それまでちょっと待っていてください」と呼びかけました。

また「一部SNSでちょっと不安になったニュースがありまして、“顔認証ができないほど痩せこけた”と。それが最近の中で一番ビビりました。この通り元気ですので」とユーモアを交え話し、笑いを誘う場面もありました。

真矢さんは8日、公式サイトで「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と、報告していました。

また、真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4と診断されたことを公表していて、7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブに参加していたことを明かしていました。