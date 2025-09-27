27日（土）、カーミニークフィールドでのイースタン・リーグ、対DeNA戦。西武の先発投手は上田大河、対するDeNAの先発投手は若松尚輝。

西武は1回裏、先制のチャンスを迎える。松原聖弥の安打などで一死満塁と先制のチャンスを作り、打席には渡部健人を迎える。しかし渡部健は三振に倒れ2アウトに。続く柘植世那は三振に倒れ3アウト。DeNAの先発・若松の立ち上がりを攻めたが得点を挙げることはできなかった。

5回表、上田は四球でランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

6回裏、両軍無得点のまま進んだ試合がついに動く。一死から野村大樹の三塁打に敵失が絡み先制。さらに渡部健人の二塁打などで二死二塁とし、柘植世那の適時二塁打で1点を追加。続く古賀輝希がライトへの2ランを放ち2点を奪う。待望のリードを奪う。

7回表、上田は森敬斗、田内真翔、梶原昂希を三者凡退に打ち取った。

7回裏、一死一・二塁のチャンスを作り、福尾遥真・岸潤一郎の連続適時二塁打で3点を追加。7対0とした。

7点リードの9回表、上田は3連打で無死満塁のピンチを招き、森敬斗の犠飛、さらに二死一・二塁から梶原昂希の適時打で2点を奪われる。西武は試合終盤に反撃を受けたものの、大差は変わらずゲームセット。

西武はDeNAに7対2で勝利。上田は9回127球、7安打、5奪三振、1四球、2失点の好投を見せた。

