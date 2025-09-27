４戦未勝利の岡山にアクシデント。田部井涼が負傷交代。右太もも裏を痛めたか。担架で運ばれてピッチを後に
ファジアーノ岡山は９月27日、J１第32節でFC町田ゼルビアと敵地で対戦している。
直近４試合は１分け３敗の岡山。５試合ぶりの白星を目ざすなか、31分にアクシデント。ボランチで先発していた田部井涼が、右太ももの裏を気にしてプレーを中断する。
しばらくメディカルに診てもらっていたが、無念の交代に。ピッチに座り込んでいた背番号14は、担架で運ばれてピッチを後にした。
なお、田部井に代わり、神谷優太が途中投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
