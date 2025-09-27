帝拳ジムで世界挑戦経験のある元日本スーパーライト級王者・亀海喜寛氏（42）が自身のYouTube「解なき最終解答」を更新。11月24日に行われるWBC世界バンタム級王座決定戦、同級1位・那須川天心（27＝帝拳）と同級2位・井上拓真（29＝大橋）の試合を予想した。

現役時代から理論派で知られる亀海氏は、両者の身長はほぼ同じだが、天心のリーチが12センチ上回る点に着目。「リーチが長い、サウスポーでディフェンスがよくスピードがある」と天心を評し、「つまらない試合に徹すれば那須川天心選手の判定勝ち」と断じた。

ただ、亀海氏は天心の性格を把握した上で「つまらない試合で勝とうとはしないと思う。1ラウンドから打っていくと思う」と展開を予想した。

総合力では拓真が上ではあるが、その展開でも相性やかみ合わせを考え、「帝拳で同門だからじゃないですけど天心選手がちょっと有利かな」と結論づけた。

ところが、亀海氏は拓真の兄で世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が「絶対に勝てる」と大橋ジムに対戦を進言したことがひっかかるという。

「尚弥選手のボクシングIQは凄く高い。拓真選手の力も一番知っている尚弥選手が“絶対勝てる”と言っている。あの選手がそういうならそうなのかなと思ってしまう」と、付け加えた。