【27日の公示】日本ハム・万波を抹消 西武が源田抹消など大量11人入れ替え 広島は5人入れ替え
◇出場選手登録
【巨人】グリフィン投手（先発要員）
【阪神】桐敷拓馬投手（中継ぎ強化）
【DeNA】フォード内野手（打線強化）
【広島】益田武尚投手（中継ぎ強化）
【ヤクルト】川端慎吾内野手（打線強化）
【日本ハム】進藤勇也捕手（捕手強化）
【オリックス】権田琉成投手（中継ぎ強化）
【西武】豆田泰志投手（中継ぎ強化）、斎藤大翔内野手（内野強化）、デービス内野手（打線強化）、佐藤太陽内野手（内野強化）、古川雄大外野手（外野強化）
◇同抹消
【巨人】泉圭輔投手（再調整）
【阪神】才木浩人投手（登板機会なし）
【DeNA】東克樹投手（上半身のコンディション不良）、オースティン内野手（右膝違和感）
【広島】森浦大輔投手、床田寛樹投手、栗林良吏投手、島内颯太郎投手（いずれも登板機会なし）
【ヤクルト】アビラ投手、矢崎拓也投手（いずれも登板機会なし）
【日本ハム】加藤貴之投手（登板機会なし）、万波中正外野手（腰痛）
【西武】ウィンゲンター投手、篠原響投手（いずれも登板機会なし）、炭谷銀仁朗捕手、源田壮亮内野手、元山飛優内野手、高松渡内野手（いずれも出場機会なし）