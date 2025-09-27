◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、ツアー７勝の岩田寛（フリー）が１３位で出て１イーグル、６バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１５アンダーで首位と３打差の２位に浮上した。

２番は４メートル、３番は７メートルを沈めて連続バーディー。４番でボギーをたたいたが、直後の５番パー４で第２打を３メートルにつけてバウンスバックした。９番パー５は残り２３７ヤードから３アイアンで放った第２打を５メートルにピタリ。自身４１８戦目で１０５個目となるイーグルを奪った。後半も２つ伸ばし、この日最少の６４でフィニッシュしたが、「もう少し伸ばしたかった。課題もあり、できなかったことがあったので、反省ばかりです」と唇をかんだ。

この日のパーオン率は全体１位の８８・８８９％とショットは安定。だが、唯一のボギーをたたいた４番を反省した。

フェアウェーから第２打を左バンカーに入れ、アプローチも寄せ切れず。「よく出るミスが出た。４番のミスはずっと引きずってます」。ショット、パットなど自身が「やりたいこと」に毎日取り組んでいるが、この日は「１０のうち３くらい。例えば、１０できてて４番みたいなミスが出たら０になる。イライラするんです。許せない」と心中を明かした。

４０歳だった２１年の中日クラウンズで３勝目を挙げた後、２２年と２３年に１勝、昨年は２勝と４０代で４年連続で優勝をつかんできた。自身１８回目となる最終日最終組。３打差を追う４４歳ベテランは「勝ちたい気持ちはあるけど、１つずつやるだけ。先を見ても良くない。やりたいこともいっぱいあるので」。１打１打に集中し、４０代の５年連続Ｖをつかみとる。