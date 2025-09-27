【スプリンターズS】ママコチャ 2年ぶりの王座奪還へ 自分の競馬をするだけ



第59回スプリンターズS みどころ

瞬きすら許されない70秒―― 短距離最強馬を決める一戦であるスプリンターズSはほんの一瞬で王座が決まる。わずか70秒の中に一瞬だけ"爆ぜる"馬だけに勝利の女神が微笑む。

例えば2020年。スタートで出足の付かなかったグランアレグリアは4角15番手と通常ならば絶望的な位置にいたが、直線で爆発的なスピードを見せつけて前を行く馬たちをごぼう抜き。

レース上がり35秒5の中を33秒6という2秒近く速い時計を叩きだして女王の座に君臨した。

そして昨年。高松宮記念のリベンジに燃えるルガルが前半3ハロン32秒1、2ハロン目に至っては9.9秒という超ハイペースに臆せずに3番手に付けて流れに乗り、そのまま押し切ってみせた。

先行した馬たちが全滅した中でただ1頭、押し切ってみせたのはスタート直後に爆ぜ、速い流れに乗ったことが勝因となった。

スタート直後にしろ、最後の直線に入ってからにしろ、スプリンターズSを制する馬はほんの一瞬、爆ぜるのだ。今年もそんな馬がこのレースを制することだろう。





■ママコチャ

一度は掴んだスプリント王の頂を再びとばかりに挑むのはママコチャだ。

ソダシの妹としてデビューしたママコチャは2歳時から輝きを放った姉とは異なり、一戦一戦、まるでじっくりと踏みしめるかのようにキャリアを積み重ねていき4歳の夏にオープン入り。

北九州記念2着をステップに挑んだ2年前のスプリンターズSで好位から抜け出し、マッドクールとの熾烈な競り合いを制してGⅠ制覇。

姉の繁殖入りとともに、短距離界の女王として君臨することとなった。

ところがその直後から、ママコチャは勝ち星から見放されることとなる。

毎回のように好位から流れに乗り、直線早めに動いて上位を争うも、最後には何かに差される、もしくは前を行くライバルをとらえきれず。

スプリンターズSを制してからの5戦中、4戦で掲示板に入ったが、連対したのは1度きりというところにママコチャの詰めの甘さが見え隠れする。

しかし、6歳を迎えた今年。ママコチャは再び覚醒する。

オーシャンSでは好位から動いておよそ1年半ぶりの勝ち星を挙げると、返す刀で高松宮記念3着。

以降も京王杯SC、セントウルSでともに2着と4戦すべてで馬券圏内入りと安定感ある走りを向上させた。

スタート直後から積極的に動き、直線早めに先頭に立とうとするその姿はまさにスプリントの頂点にふさわしきもの。2年ぶりの王座に向けてノンストップで突き進む。







第59回スプリンターズステークス（GI）枠順

2025年9月28日（日）4回中山9日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ピューロマジック（牝4 松山弘平）

1-2 ヨシノイースター（牡7 内田博幸）

2-3 ダノンマッキンリー（牡4 横山典弘）

2-4 ママコチャ（牝6 岩田望来）

3-5 カンチェンジュンガ（牡5 坂井瑠星）

3-6 ナムラクレア（牝6 C.ルメール）)

4-7 サトノレーヴ（牡6 J.モレイラ）

4-8 ペアポルックス（牡4 松若風馬）

5-9 ドロップオブライト（牝6 丹内祐次）

5-10 ラッキースワイネス（セ7 K.リョン）

6-11 トウシンマカオ（牡6 横山武史）

6-12 ヤマニンアルリフラ（牡4 団野大成）

7-13 ジューンブレア（牝4 武豊）

7-14 カピリナ（牝4 戸崎圭太）

8-15 ルガル（牡5 川田将雅）

8-16 ウインカーネリアン（牡8 三浦皇成）

