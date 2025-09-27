スポニチ

写真拡大

　テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が26日、4年間出演したABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）を卒業した。

　26日の配信では「今日で私、Abema Prime卒業となります。本当にありがとうございました」と発表し、「何か寂しくなってきた」とポツリ。

　27日に更新したインスタグラムでも「わたしのABEMA Primeの出演は昨日で最後でした」と報告し、「2021年10月から気がつけば4年の月日が経ちました　周りの友人など含めアベプラを見ている人たちからいろいろ感想をもらえるのが嬉しかったです」と振り返った。

　「アベプラではコメンテーターのような役割も経験させてもらい　アナウンサーが意見を言うことに戸惑いもありましたが　自分の思考を明確化するプロセスや　何かを人前で言うということは　わたしが避け続けてきたことだったので　それに向き合うという意味でも　ここに置かれてよかったなと思います」と番組で新たな一面を開拓できたことへの思いも。「どんどん入っていくことはできなかったけれど　自分が発した言葉によって場の議論が回っていったり　誰かに届いてあたたかい反響などもらったりしたときは　この仕事をやっていてよかったなと思いました」と充実感を明かした。

　「最後の数ヶ月は進行を担当する機会にも恵まれて　1ニュース30分もの長い時間　頭をフル回転して進めていく楽しさ・難しさを感じ　もっともっと成長したいと思いました」と続け、「何よりスタジオでコメンテーターやゲストの話を聞くのが楽しかった　『みんなでしゃべるとニュースはおもしろい』というのをまさに感じました」と共演者への思いも。

　「なかなかない経験をさせてもらえたことに感謝　引き続き仕事を一つ一つがんばります！」と今後への意欲を明かし、「関わってくれた全てのみなさん　ありがとうございました」と感謝のメッセージで投稿を結んだ。