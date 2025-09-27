¡Ö£³²¯¤Ç¤¹¡ª¡×37ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ä¶¹â³Û¤ÎÅÔÆâ¼«Âð¹ØÆþ¤òÆÍÇ¡¹ðÇò¡ÖÃ¦ÎÏ¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÔÆâ¤Ë3²¯±ß¤Î²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½ÐÀî¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤ò¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç±é¤¸¡¢¡È·Ñ¾µ¼Ô¡É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖTHE¡¡½ÐÀî·Ñ¾µÁª¼ê¸¢¡×¤Î´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÐÀî¤Î¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤è¡ª¥ä¥Ð¥¤¤è¡ª¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Î¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤ò±é¤¸¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¼¼¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Í¥¿¤ËÄ©¤ó¤À¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌò¤Î½÷À¤«¤é¡Ö°ñ¾ëÄÌ¶Ð¤ä¤á¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Ë²ÈÇã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤ä¤äÆ°ÍÉ¤·¤¿É½¾ð¤Ë¡£½÷À¤¬¡Ö¤½¤Î¤ª²È¡¢3²¯±ß¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï½÷À¤ò¤Ë¤é¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤è¡ª¥ä¥Ð¥¤¤è¡ª¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Î¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¥Í¥¿»þ´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤è¡ª¥ä¥Ð¥¤¤è¡ª¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Î¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡¢½÷À¤Î¼ê¤ò°®¤êÄù¤á·«¤êÊÖ¤·¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÏÇú¾Ð¡£½ÐÀî¤Ï½÷À¤Ë¡ÖÆ¨¤²¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡×¤ÈÎëÌÚ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦´«¤á¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢MC¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢ÍÅÄ¤«¤é¡Ö¤¨¡©3²¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¿ôÉÃ¡¢¥¿¥á¤òºî¤Ã¤¿¸å¡Ö3²¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤È´é¤ò¤æ¤¬¤á¤ÆÀä¶«¡£½ÐÀî¤Ï¡ÖÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¡¢Æà¡¹¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿È¤òºï¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö°ñ¾ë¸©¤Ë¤â²È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡È2µòÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢ÍÅÄ¤Ë¡Ö2¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö°ñ¾ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍÅÄ¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É3²¯±ß¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¤«¤Ö¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Û¤È¤ó¤É3²¯±ß¤Î²È¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª½é½Ð¤·¤Ç¤¹¡ª½é½Ð¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢´ÑÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀä¶«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£