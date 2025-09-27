ÌýÃÇ¤â¥¹¥¤â¤Ê¤¤¡ª Î¥ÀÊ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë°Ø»Ò¤ò¼è¤ë°¦Ç¡Ä¤½¤Î¸¤¹¤®¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡¿°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¤ê¤ÎÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¢
¡Ø°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¤ê¤ÎÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¡Ù¡Êµ×Àî¤Ï¤ë/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¤ê¤ÎÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¸µÌîÎÉÇ¤Î¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É´Å¤¨¤óË·¤Ç±§Ãè°ì¤Î¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡ª »Å»öÃæ¤âÅÅÏÃÃæ¤â¡¢¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡£´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤À¤ÀÏ³¤ì¤Ê¡¢ÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¤È¤ÎÁê»×Áê°¦¤ÇÌþ¤ä¤·ÅÙËþÅÀ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¤ê¤ÎÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¤ê¤ÎÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¸µÌîÎÉÇ¤Î¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É´Å¤¨¤óË·¤Ç±§Ãè°ì¤Î¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡ª »Å»öÃæ¤âÅÅÏÃÃæ¤â¡¢¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡£´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤À¤ÀÏ³¤ì¤Ê¡¢ÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¤È¤ÎÁê»×Áê°¦¤ÇÌþ¤ä¤·ÅÙËþÅÀ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¤ê¤ÎÇòÇ¥ß¥³¤µ¤ó¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª