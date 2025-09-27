NMB48和田海佑1st写真集のタイトルが『確信犯』に決定！通常版＆限定版の表紙も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月5日に発売されるNMB48和田海佑の1st写真集のタイトルが『確信犯』に決定した。

■通常版と限定版表紙で異なる表情を披露

グループからの卒業を発表している和田。初の写真集となる本作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだ和田らしいチャーミングな姿はもちろん、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンなど“攻めた”カットも掲載される。

そしてタイトルの発表とあわせて通常版、セブンネット限定版の表紙が公開。通常版のポップでキャッチーな姿を切り取ったビジュアルを採用した通常版の表紙に対し、限定版は美しい横顔を捉えた大人っぽい一枚となっており、『確信犯』の名にふさわしいまったく異なるふたつの顔を楽しむことができる。

また、本書の発売記念イベントの詳細も決定。10月18日に大阪・梅田 蔦屋書店、10月25日に東京・ブックファースト新宿店、11月16日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでお渡し会が行われる。

※メイン写真は通常版の表紙

■書籍情報

2025.10.15 ON SALE

NMB48和田海佑写真集『確信犯』

撮影：西村康

■関連リンク

発売記念イベントの詳細はこちら

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8724

和田海佑 OFFICIAL X

https://x.com/MYUMYU_48

和田海佑 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/__pupu48__/?hl=ja

NMB48 OFFICIAL SITE

http://www.nmb48.com/

■【画像】セブンネット限定版の表紙