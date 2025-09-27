9月26日放送の『全力！脱力タイムズ』 （フジテレビ系）で、鈴木奈々が3億円の豪邸を都内に購入したことを明かし、驚きの声が広がっている。

「この日は、『お前はバカか！』など出川哲朗さんの数々の名フレーズを受け継ぐタレントを決める『出川継承選手権』がおこなわれました。

エントリーした候補者みずからショートコントを考案し、どんなシチュエーションでその名言を言うのかを、出川さん本人に審査してもらうというものです」（芸能記者）

多くの芸人にまじって出場したのが鈴木だった。

「鈴木さんは、出川さんの『ヤバいよ、ヤバいよ、それマジなやつじゃん！』という言葉で参戦。テレビ局のメイクさんから突然、『あれ聞きました。茨城通勤やめて、都内に家買ったって。そのお家、3億円だって』と、どこからか聞いた噂を突きつけられるというコントを実演し、お題となるフレーズを何回も連呼していたのです」（同）

鈴木はコントで飛び出した「都内に3億円の豪邸購入」について、「ほんとに誰にも言ってなくて」と、この場で初めて明かしたと報告。購入資金についても「3億です！」と明言。審査する出川は「奈々ちゃん、そんなに身を削るコーナーじゃないんだって！」とたしなめていた。

X上では、まさかの初告白に仰天するとともに、購入金額に対して、

《鈴木奈々、都内に3億円の家買うってスゴいな。そんな儲けてたんだ》

《都内に3億円の家って普通にエグくね？》

と潤沢な資金を保持していた鈴木に、純粋に驚いているようだ。芸能プロ関係者も舌を巻く。

「鈴木さんはもともと故郷・茨城に家があります。2021年に夫と離婚してから東京に移住しているそうですが、マンション暮らしからついに一軒家を持ったということでしょう。それにしても37歳にして3億円の家を買えるのは成功者の証というほかありません」

2012年に約350本のテレビ出演を果たし、ブレイクタレントランキング女性部門第1位を獲得したこともある鈴木。だが、最近はめっきり影が薄くなっていた。

「みちょぱさんや藤田ニコルさんら、トーク力のあるギャルタレントが次々と台頭。鈴木さんの所属事務所ツインプラネットも、後輩である村重杏奈さんの売り出しに注力するようになり、次第にポジションが奪われていったのです。

また、テレビ出演といえば、親交のある加藤茶・綾菜夫妻のいわば “付き添い” として出るパターンが増加。話題づくりも、Instagramでの発信に頼る状況となっていました」（前出・芸能プロ関係者）

それでも3億円豪邸は、堅実に稼ぎ続けた努力の賜物だろう。

「出演本数が激減したとはいえ、今回のように芸人が参加するような企画にも参加できるのが鈴木さんの強みです。体を張る系の仕事も、それまでライバルだった丸山桂里奈さん、朝日奈央さんらが控えるなか、鈴木さんだけは今も積極的にオファーを受けています。

また、今回『脱力タイムズ』で豪邸購入を明かしましたが、離婚を初めて告白したのも2023年の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）でした。こうしたプライベートな話題をテレビで効果的に披露することで注目を集める戦略も、抜かりありません」

元バラエティ女王の巻き返しなるか。