朝ドラ『ばけばけ』開幕へ、“ヘブン先生”が役衣装＆日本語動画メッセージ「カッコいいなぁ」「夢中になりそう〜」
俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、9月29日からスタートする（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）。
【動画・写真】朝ドラ『ばけばけ』“ヘブン先生”の日本語メッセージ 役衣装姿も
放送開始直前となり、ヘブン役のトミー・バストウが、番組公式インスタグラムを通じ、動画メッセージ。「朝ドラ『ばけばけ』放送は9月29日からです。ぜひご覧ください」と日本語で呼びかけた。
このほか「チャーミングなトミーさんが、撮影の時は少し猫背になって、好奇心旺盛でちょっと偏屈なレフカダ・ヘブンの佇まいに。ヘブンさんと松江の人々がどんなドラマを繰り広げるのか。登場を楽しみにお待ちください！」と、衣装姿のショットが公開された。
視聴者からは「とても楽しみです」「ますます楽しみになってきました」「ヘブン先生上下白でカッコいいなぁ」「夢中になりそう〜」など、期待が高まっている。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
