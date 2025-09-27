「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、喧嘩自慢対抗戦で千葉と名古屋が激突。千葉代表で４８歳の関東最強ギャング集団の元最高幹部、内藤裕が、名古屋代表の１９歳のＲｕｍｂｌｅ初代バンタム級王者クサノガブリエルに衝撃のＫＯ勝ちを飾った。

開始１０秒で右拳を顔面に浴びせてダウンを奪うと、相手が出てきたところを再び右で合わせてリングに沈めた。２２秒でのＫＯ勝ちとなった。千葉の監督を務める元総長の田中雄士も涙する勝利。内藤は「やればできるんです。それが人生です。年は関係ねぇ！」と絶叫した。

過去にＫＧＢ（キング・ギャング・ボーイズ）という関東最強ギャング最高幹部だったという内藤。かつて酒に溺れ、膵炎を５回経験し、医者からあと１カ月で死ぬと人生を諦めたこともあるというが、ＢＤ１６のオーディションから登場。かつて“アウトローのカリスマ”瓜田純士を舎弟としていたことなどが明かされていた。

