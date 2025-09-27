¹Ã»Ò±à¤Ë¸½¤ì¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¤³¦ÅªÄ¶ÂçÊª¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡¡´ØÀ¾Ê¸²½¤òÂçËþµÊ
ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¯CEO¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Îºå¿À¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤ÊÄ¶ÂçÊª¤¬ÏÃÂê¤À¡£´ØÀ¾ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤À¡£¤®¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËºÂ¤ê¡¢»î¹ç¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡ÖµþÅÔ¤ÇiPad¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌ¡²è¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Apple¤ÎÇßÅÄ¥Á¡¼¥à¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µÅê¼ê¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë½©»³ÂóÌ¦»á¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½©»³»á¤âX¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÎÁ°¤Ï´ØÀ¾¤ÎÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ï¡¼¥É¤Ê°ìÆü¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡±ÇÁü¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤È°Õ³°¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
