◇MLB カブス12−1カージナルス(日本時間27日、リグリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が、日本時間27日に行われたカージナルス戦に『5番・ライト』でスタメン出場。7回に30号満塁ホームランを放ち、日本人右打者初の30号と100打点に到達しました。

前日26日のメッツ戦では2打席連続の一発を放ち、4打数2本塁打4打点と躍動。この日の第1、2打席は外野フライ、第3打席は空振り三振に終わるも、6点リードで迎えた7回に1アウト満塁の場面で第4打席を迎えます。

ここで、カージナルス4番手のクリス・ロイクロフト投手が投じた95.3マイル(約153キロ)のシンカーを左中間スタンドへ運び、第30号満塁ホームランを放った鈴木選手。試合を決定づける一発に、球場のファンからは大歓声が起こりました。

また同僚では、“PCA”の愛称で親しまれるピート・クロウ＝アームストロング選手も今季30号を記録。35盗塁と合わせて、「30/30」に到達するなど、チームは12−1と大勝しました。

鈴木選手は4打数1安打4打点で打率.244。本塁打は30本、打点は101に伸ばしました。30号と100打点は日本人右打者として初の快挙です。

前半戦では25本塁打、77打点を記録したものの、後半戦は約1か月ノーアーチと失速。それでもここ2試合で3本塁打＆8打点と快音を響かせており、SNS上では「誠也の巻き返しがすごい」「これはPS打ちそうな予感」「グラスラで達成とか野球マンガみたいな展開だ」「復調はアツすぎる」「派手に決めたね」などファンから様々な声が寄せられています。