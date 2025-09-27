ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地で中秋節向け月餅製造急ピッチ 中国各地で中秋節向け月餅製造急ピッチ 中国各地で中秋節向け月餅製造急ピッチ 2025年9月27日 16時16分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、河北省遵化市西三里鎮にある菓子メーカーで、「喜」の字が入った月餅を製造する従業員。（遵化＝新華社配信／劉満倉） 【新華社北京9月27日】中国各地で中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に向け、月餅作りと市場への出荷が急ピッチで進められている。２２日、広西チワン族自治区柳州市の老舗菓子メーカーで、ライブコマースを通じて月餅を販売する配信者。（柳州＝新華社配信／黎寒池）２４日、河北省邯鄲市肥郷区にある食品メーカーの菓子工場で、月餅を製造する従業員。（邯鄲＝新華社配信／郝群英）２２日、河北省秦皇島市海港区の秦皇島宝円斎食品で、注文を受けた月餅を製造する従業員。（秦皇島＝新華社配信／曹建雄）２４日、浙江省にある義烏市供銷食品の工場で月餅を並べる従業員。（義烏＝新華社配信／時寛兵）２３日、河北省遵化市西三里鎮にある菓子加工メーカーで伝統的な月餅を製造する従業員。（遵化＝新華社配信／劉満倉）２４日、江蘇省泰州市海陵区にある食品メーカーの工場で月餅を製造する従業員。（泰州＝新華社配信／湯徳宏）２４日、河北省石家荘市欒城（らんじょう）区の工房で伝統的な月餅を手作りする従業員。（石家荘＝新華社配信／梁子棟）２４日、四川省眉山市東坡区の四川飄香居食品で、伝統的な月餅を手作りする従業員。（眉山＝新華社配信／姚永亮）２２日、広西チワン族自治区柳州市の老舗菓子メーカーで月餅を製造する従業員。（柳州＝新華社配信／黎寒池） リンクをコピーする みんなの感想は？