¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»Å»ö¤Ï´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¤âŽ¤´èÄ¥¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¥Ë¥È¥ê¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë"µæ¶Ë¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ËÄíÀµ¹¯¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤Î½çÈÖ Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1Æü8»þ´ÖÆ¯¤¯¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¤Ï2¡Á3»þ´Ö¤Ç
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡È´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¡É¤À¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ê¤é¡¢ÇØÉé¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¡×
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¶ÈÌ³¤ÎÈæÎ¨¤¬3³äÄøÅÙ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Î¨¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë5³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¤ÏµÞ¹ß²¼¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¡£Ç¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°é¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¸Ä¿Í¶ÈÌ³¤Ï3³ä¤Þ¤Ç¡×
1Æü8»þ´ÖÆ¯¤¯¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¤Ï2¡Á3»þ´Ö¡£
»Ä¤ê¤Î5¡Á6»þ´Ö¤Ï¡¢Éô²¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÍ¾Çò¡×¤¬É¬Í×
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬1¿Í¤ÇÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Éô²¼¤Ï±óÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë»¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¶õµ¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤âµÕ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÍ¾Çò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¡È´èÄ¥¤ê¡É¤ÎÁíÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´Ø·¸À¤Î¼Á¡×¤ä¡Ö¿®Íê¤Î½Û´Ä¡×¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢
¡ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡È¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À®Ä¹¤Î²ê¤òÀÅ¤«¤ËµÍ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹Ô°Ù
¡ÖÉô²¼¤Ë¤â¤Ã¤ÈÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢Éô²¼¤âË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤á¤Ê¤¤¡×
¡ÖÉô²¼¤¬·ù¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç1¤Ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Éé²Ù¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«À®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËèÆü¤¬¡ÈÆ±¤¸»Å»ö¤Î·«¤êÊÖ¤·¡É¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤âÀ®Ä¹¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÉô²¼¤¬Ë»¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È±óÎ¸¤·¤ÆÇ¤¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢
¼Â¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤Î²ê¤òÀÅ¤«¤ËÅ¦¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¹¤é¡¢Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾å»Ê¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÉô²¼¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Ï»Ò¶¡¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢
¤³¤ó¤ÊÈá¤·¤¤ÊÒÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Èá·à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¶½Ì£¿¼¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¡¦Éô²¼¤Î´Ø·¸¤Î52.4¡ó¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÈá¤·¤¤ÊÒÁÛ¤¤¡É¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Ï¡¢¾å»Ê¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉô²¼¢ª¾å»Ê¡¡¿®Íê¡û¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾å»Ê¢ªÉô²¼¡¡¿®Íê¡ß¡Ë¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤¬52.4¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡È°¦¾ð¤ÎÉûºîÍÑ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¤¤»¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤À¡¢¡ûÇ¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡×
Éô²¼¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¾å»Ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âç»ö¤Ë»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢°¦¾ð¤ÎÉûºîÍÑ¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤¬¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡Ö»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿»þ¡×¤È¡£
¢£°¦¾ð¤Ï¡Ö¼é¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð¸³¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È
»ä¤¬´ÉÍý¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¿·¿Í¤ÎÉô²¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤È±Ä¶È³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤Èà½÷¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¼Ö¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÆ»¤¬´í¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¾ð¤Ï¡Ö¼é¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö·Ð¸³¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤â»Å»ö¤â°ì½ï¡£¡Ö·Ð¸³¡×¤¬¡ÖÀ®Ä¹¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿Í¤¬ºâ»º¡×¤ÎËÜ¼Á
¿Íºà¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¿ÍÅª»ñ»º¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°éÀ®¤ÎËÜ¼Á¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²¼¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê¡Ö»ñ»º¡×¡£
²ñ¼Ò¤Ï¡¢Éô²¼¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò»ý¤Ä¡ÖÅê»ñ²È¡×¡£
´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢¤½¤Î»ñ»º¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö±¿ÍÑ¼Ô¡×¡£
A²ÝÄ¹¤ËÉô²¼¤òÂ÷¤»¤Ð¡¢À®Ä¹Î¨¤Ï2ÇÜ¡£
¤Ç¤â¡¢B²ÝÄ¹¤ËÉô²¼¤òÂ÷¤»¤Ð¡¢5ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬B²ÝÄ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢É¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶µ¤¨¤ì¤Ð°é¤Ä¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Ï¡¢°éÀ®¤Î¸¸ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ö½¤Íå¾ìÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤ë¡×
¡½¡½¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡£
»ä¼«¿È¡¢¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö200²ó¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Æ1³ä¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤±¤É¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¦½¤¤Î¸å¡¢¤¤Á¤ó¤È²ÝÂê¤ò²Ý¤¹¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬°é¤Ä¾ò·ï¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤ËÇº¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢Æ°¤¡¢»î¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°éÀ®¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Éô²¼¤òÈôÌö¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÏÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áá°ðÅÄ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÆþ»³¾Ï±É¶µ¼ø¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¼±¼Ô¤â¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö½¤Íå¾ìÂÎ¸³¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢ÎÏ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤
¤À¤«¤é¡¢°éÀ®¤È¤Ï¡½¡½
ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»Å»ö¡×¤òÇ¤¤»¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤òÅÁ¤¨¡¢´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢
¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¤òÅÏ¤·¡¢
¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÇ¤¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡ÖÇ¤¤»¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤³¤½¤¬¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÉô²¼¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¤´°À®¤Ê»ñ»º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Ç¤¤»¤Æ¡¢Ëá¤¤¤Æ¡¢»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
°éÀ®¤ÏÅê»ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÁý¤¨¤ë»ñ»º¡É¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤·¤¿»ñ»º¡É¤À¤±¤¬¡¢Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ë¥È¥ê¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤â¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ê¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤ë¡£
¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤é¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¶ÈÌ³¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡ÖÂÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤·¤«²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÌäÂê¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÊÑ¤¨¤ë¿Í¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥é¥¯¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤ò¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¤ä¤êÊý¤òÆ§½±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÊýË¡¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëËÜÅö¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¸µÉû¼ÒÄ¹¡¦²Ï¹çËþ»á¤Î¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¥é¥¯¤ËÁá¤¯¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤·¤í¡×
¡Ö¾ì¤ÎÁÈÄ¹¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ª¤Þ¤¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤È¡£¾å¤Î¿Í¤¬¸½ÃÏ¸½Êª¤ÇºÙÉô¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡¢¥«¥¤¥¼¥ó¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¡×
¥Ë¥È¥ê¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤òÄ¶¤¨¤è¡×
¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤Ä¾¤»¤ëÍ¦µ¤¤¬¡¢À®Ä¹¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
À®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¡£
°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤Êó¹ð»ñÎÁ¡£
Ëè½µ¤ÎÄêÎã²ñµÄ¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤ëÃ¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿Í¤³¤½¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¶¯¤ß¤Ï¡È¤Ê¤¯¤¹ÎÏ¡É
¤³¤³¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¶¯¤ß¤¬³è¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥à¥À¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ©´¶¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤Ê¤¯¤¹ÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Éô²¼¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤ÏÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ï¡¢´èÄ¥¤é¤º¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¿Í¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤é¤»¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Û¤É¡¢¼Â¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¡¢²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£
Éô²¼¤ËÇ¤¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢
¡ÖÇ¤¤»Êý¡×¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö²¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ºÇÔ¤Ï¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹
Éô²¼¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤ÅÜ¤ê¤äÉÔ°Â¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¼Â¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¼ºÇÔ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¶¯¤¤¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¾å¤Ç¡¢¡È¼ºÇÔ¤«¤é¤Î¥µ¡¼¥Á¹ÔÆ°¡É¤³¤½¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÄÌ²áÅÀ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥É¥»¥ó¤È¥ô¥£¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ç¥µ¥¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê·Ð±Ä³Ø½Ñ»ï¡Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
À®¸ù¤«¼ºÇÔ¤«¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë±§Ãè¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥³Ø½¬¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Àä¹¥¤ÎÁÇºà¤Ç¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦9¥«¹ñ¡¢30¤Î±§Ãèµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë4646²ó¤â¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¡£
¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç426²ó¡¢Ìó1³ä¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éÆ³¤«¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£À®¸ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¡×¤¬°é¤¿¤Ê¤¤
È¯¸«¡¡¡À®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë
³Î¤«¤Ë¡¢²áµî¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤ÏÀ®¸ù¤«¤é³Ø¤Ó¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡½¡½¡£
È¯¸«¢¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¼ºÇÔÂÎ¸³¤Î¤Û¤¦¤¬³Ø½¬¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤
¼Â¤Ï¡¢¼ºÇÔÂÎ¸³¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼¡¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤°¤ó¤È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹²þÁ±¸ú²Ì¤¬¡Ö¡Ý0.02¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ºÇÔÂÎ¸³¤Ï¡Ö¡Ý0.08¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ºÇÔ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢4ÇÜ¤â³Ø¤Ó¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Á¹ÔÆ°¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Á¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ä»ëÅÀ¡¢ÊýË¡¤ò¼«¤éÃµ¤¹¹Ô°Ù¡×¤Î¤³¤È¡£
¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»þ¡¢¿Í¤âÁÈ¿¥¤â¡¢¡Ö²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¡¢¼«¤éÌä¤¤¤ò»ý¤Á¡¢Ãµº÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÈÌä¤¤¡É¤³¤½¤¬¡¢³Ø½¬¤ÎÆþ¸ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¸«£¡¡¼ºÇÔ·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤à¤·¤í¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®¸ù¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤È¡¢¼Â¤Ï´í¤¦¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼ºÇÔ¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Âå½þ¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÉ½¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Î¼ºÇÔ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ¤«¤é²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤«¤òÌä¤¦¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¡¼¥Á¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡£
¤â¤¦¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Éô²¼¤Î¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¯¤¤ÁÈ¿¥¡¢¶¯¤¤¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤É¤ó¤É¤óÇ¤¤»¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¡¢¸¡¾Ú¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
°ËÄí Àµ¹¯¡Ê¤¤¤Ð¡¦¤Þ¤µ¤ä¤¹¡Ë
¤é¤·¤µ¥é¥ÜÂåÉ½
1991Ç¯¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×Æþ¼Ò¡£±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¢¥Õ¥í¥à¥¨¡¼¥¥ã¥ê¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¸¦½¤²ñ¼Ò¤é¤·¤µ¥é¥Ü¤òÀßÎ©¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â±Ä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¶áÃø¤Ë¡ØÄ¶¸úÎ¨Åª¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥Æ¥ì¥¢¥Ý¡õ¥ê¥â¡¼¥È±Ä¶È¤Î´ðËÜ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¤é¤·¤µ¥é¥ÜÂåÉ½ °ËÄí Àµ¹¯¡Ë