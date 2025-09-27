◇MLB レッドソックス4×-3デトロイト・タイガース(日本時間27日、フェンウェイ・パーク)

レッドソックスの吉田正尚選手がタイガース戦にスタメン出場し、4打数3安打1打点の活躍。チームはサヨナラ勝利でポストシーズン進出を決めました。

この日「4番・DH」としてスタメン出場した吉田選手は2回の第1打席をヒットで出塁すると、3点ビハインドの4回はノーアウト2塁のチャンスでセンター方向へのタイムリーを放ちました。

先頭として打席に入った7回の第3打席はレフトへのヒットを放ち、この日3安打目を記録。7番・ロー選手の犠牲フライでホームへかえり、1点差に迫りました。

チームは3-3の同点で迎えた9回、ランナー1塁で6番・ラファエラ選手がサヨナラタイムリースリーベースを放ち劇的勝利。レッドソックスが4年ぶりとなるポストシーズン進出を確定しました。

4打数3安打1打点1得点の活躍でチームの逆転勝利に貢献した吉田選手。直近7試合は連続でヒットを放つなど5度マルチ安打をマークし、打率.433(30打数13安打1本塁打5打点)を記録。今季ここまで53試合で3本塁打25打点で打率.272としています。