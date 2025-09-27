【RIZIN】全選手が計量クリア 王座戦4人がファンに勝利を約束【対戦カード一覧】
■『RIZIN.51』前日軽量（27日／名古屋市内ホテル）
あす28日にIGアリーナで開催される注目の大会に出場するファイターたちが、ファンの集まった公開計量に登場。すべてのファイターが過酷な減量を乗り越えて、全員が契約体重をクリアした。なお。フライ級トーナメント準決勝で神龍誠と対戦する元谷友貴は、契約体重をクリアしたものの体調不良のため公開軽量を欠席した。
【動画】冨澤大智vs平本丈、公開計量でついに対面！バチバチ睨み合いで殺気全開のフェイスオフ
メインイベント（第14試合）ライト級タイトルマッチで対戦する王者ホベルト・サトシ・ソウザは「絶対に明日はいい試合を皆さんに見せたい。ライト級も盛り上げるから」と防衛を約束。挑戦者の堀江圭功も「心身とも過去で一番強い。それを明日サトシ選手にぶつけて自分が勝ちます」とベルト奪取を誓った。
第13試合のフェザー級タイトルマッチで初防衛戦を迎えるラジャブアリ・シェイドゥラエフは「ファンの皆さん、いつもサポートありがとうございます。私はとてもファンの皆さんに感謝しています。本当に完全な状態で明日の試合を迎えることができます。皆さん、私を支援し続けてください」とファンのサポートに感謝を伝えた。
そんな王者と対峙した挑戦者ビクター・コレスニックも「いつも応援してくれてありがとうございます」とファンに感謝し、「明日は相手が誰であろうと必ず勝ちます。応援よろしくお願いいたします」と笑顔で新王者になることを宣言した。
なお、きょう27日午後7時からORICON NEWSのYouTubeチャンネルで『U-NEXT presents 緊急特番 「RIZIN.51」直前 大波乱の予感SP』がライブ配信する。ゲスト陣は、DEEP代表・佐伯繁を筆頭に村本友太郎、CORO、春日井“寒天”たけしが「佐伯軍団」として参戦。一方、RIZIN広報局長・笹原圭一率いる「笹原軍団」にはYA-MANと篠塚辰樹が登場し、名古屋で行われる2大タイトルマッチを徹底予想する
●『RIZIN.51』全対戦カード
・第14試合／ライト級タイトルマッチ
【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】堀江圭功
・第13試合／フェザー級タイトルマッチ
【王者】ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 【挑戦者】ビクター・コレスニック
・第12試合／RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 2回戦
扇久保博正 vs. アリベク・ガジャマトフ
・第11試合／RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 2回戦
元谷友貴 vs. 神龍誠
・第10試合／RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 2回戦 リザーブマッチ
伊藤裕樹 vs. 山本アーセン
・第9試合／RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 決勝
マレク・サモチュク vs. アレクサンダー・ソルダトキン
・第8試合
佐藤将光 vs. ダニー・サバテロ
・第7試合
梅野源治 vs. 芦澤竜誠
・第6試合
高木凌 vs. 三宅輝砂
・第5試合
矢地祐介 vs. 芳賀ビラル海
・第4試合
鈴木博昭 vs. ファン・イェーロウ
・第3試合
冨澤大智 vs. 平本丈
・第2試合
金田一孝介 vs. チャートゥ・バンビロール
・第1試合
大和哲也 vs. 奥山貴大
・OPENING FIGHT 第4試合
太田将吾 vs. Street▽★Bob洸助（▽＝ハートマーク）
・OPENING FIGHT 第3試合
山木麻弥 vs. 石坂空志
・OPENING FIGHT 第2試合
佐藤執斗 vs. 小林大介
・OPENING FIGHT 第1試合
YUHEI vs. 脇田仁
