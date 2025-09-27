¾®Ìº¤Ï13ÈÖ¼ê¡¢Ãæ¾å20ÈÖ¼ê¡¡¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÆüËÜGPÍ½Áª
¡¡¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡¢ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¤Ï27Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥â¥ÈGP¥¯¥é¥¹¤Ï¾®ÌºÍõ¡Ê¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¡Ë¤¬13ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¾åµ®¾½¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤Ï20ÈÖ¼ê¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ð¥Ë¥ã¥¤¥¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ë¤¬¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£7ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ë¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡Ê12¼þ¡Ë¤Ï¾®Ìº¤¬9°Ì¡¢Ãæ¾å¤Ï14°Ì¡£¥Ð¥Ë¥ã¥¤¥¢¤¬À©¤·¡¢M¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜGP¤Î·è¾¡¤Ï28Æü¤Ë¼Â»Ü¡£