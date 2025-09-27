売却益や配当金などでお金を増やせるかも!? 株式投資の基本を解説

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「株式投資ってどうなの？【前編】」です。

株式投資ってどうなの？【前編】

西山美紀（にしやま・みき）さん ファイナンシャルプランナー。お金、生き方などをテーマに取材を重ね、日々にうるおいをもたらしてくれるお金の貯め方、使い方を発信中。All About貯蓄ガイド。著書に『お金の増やし方』（主婦の友社）など。

貯蓄未知子（ちょちく・みちこ/34歳・会社員） 都内の賃貸で一人暮らし中。毎月の貯蓄は財形2万円＋口座に残った分のみ。奨学金は完済。昨年からNISAをスタート。

中〜上級者向け投資術。株式投資のポイントとは

未知子 先日、日経平均が史上最高値を更新して話題でしたね。ずっと気になっていた株式投資、これを機に挑戦したいのですが…。

西山 投資信託などと違い、ほったらかしは御法度なのが株式投資。そのため、ある程度投資に慣れている人向けですが、実際やってみると学びになることも多いですよ。

未知子 詳しく教えてください！

西山 株式投資は、企業の株を売買してお金を増やす投資法。株価が安いときに買い、高いときに売って売却益を得るのが基本です。株主になれば、株主総会を通じて経営の意思決定に参加する権利が得られるほか、企業によっては配当金や株主優待がもらえる場合も。

未知子 株価って、一体どうやって決まるんですか？

西山 会社の業績だけでなく、経済の動向や社会情勢、投資家心理などさまざまな要因が絡み合って決まります。株価は細かく変動するうえ、値動きが大きく、確実な予測をするのは至難の業。業績が低迷すれば株価は下がりますし、万が一その企業が倒産したら株券は紙くず同然になり、投資したお金が戻らないことも。

未知子 ひぇー！ 投資先の企業選びはめちゃくちゃ重要ですね。

投資先を選ぶ際、気をつけたいことは？

未知子 投資先の選び方ですが、なにかポイントはありますか？

西山 大切なのは、成長が見込めて安定的な企業かどうか。そのためには業績や財務状況のチェックが重要です。例えば営業利益が数年間伸び続けていれば将来性が期待できます。また配当金がずっと支払われ、少しずつ増えていれば経営が健全である目安のひとつに。

未知子 ふむふむ…。ちなみに、これらはどうやって確認すればいいのでしょうか？

西山 企業のサイトのIR情報のほか、証券会社の口座を持っているなら、サイトから各企業の業績データなどが見られますよ。

未知子 早速、見てみます！

西山 初心者は業績に加え、ある程度知っている企業から選ぶのがいいと思います。さらにそこから応援したい企業、今後伸びそうだと思う企業、株主優待がもらえる企業など、何らかの指針をもって絞ってみてはどうでしょうか。

未知子 たしかに、知っている企業だと安心感がありますね。

西山 株式投資は、自分の裁量で投資先を選べるのが魅力ですが、リスクも自分で負う必要があることはくれぐれも忘れずに。複数の企業に投資する場合、業界を分散させることも重要ですよ。

未知子 肝に銘じます!!

株式投資のギモンに答えます！

自分で選び、売買できる。投資の原点が株式投資。自分の裁量で選び、売買することで利益を望めるのが魅力。リスクもあるため、値動きチェックなど投資後の姿勢も重要に。

Q. 株式投資ってどんなもの？

企業の株を売買する投資法。安く買って高く売ることにより、値上がり益（売却益）を得られるほか、企業に利益が出たら配当金を受け取ることができる。また企業によっては、自社商品やサービスなどの株主優待をもらえる場合も。

Q. いくらから購入できるの？

株式の購入は100株単位が基本。企業の株価は1株あたりの値段で表示されるため、株価×100株〜（手数料を除く）が必要になる。銘柄にもよるが、予算としては数万〜数十万円程度の幅を見ておきたい。

Q. 投資先選びのポイントは？

データから成長性や安定性を確認するほか、株価チャートが3年、5年、10年などゆるやかにでも上昇しているかどうか。初心者は、なじみや知識がある業界・企業がおすすめ。またSNSなどで推奨されている情報を安易に信用しないことも大切。

Q. 注意点は？

株価は経済動向や企業の業績によって左右されるが、確実に予測できないため損をする場合も。そのため最低限の知識を持ち、購入後も定期的に株価の動きを確認する必要が。また投資先が少ないとリスクが大きくなるため、複数の企業に分散投資を。