¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤¹¤®¡×NEXZ¡¦¥È¥â¥ä¡¢¡ÈÇË²õÎÏÈ´·²¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×°î¤ì¤ë¥ª¥ÕSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾ÂÍî¤Á¡ÚPHOTO¡Û

NEXZ¤Î¥È¥â¥ä¤¬¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¥È¥â¥ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÈ±¿§
¥È¥â¥ä¤ÏºÇ¶á¡¢NEXZ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖOne Bite, Two Bite, Three Bite, Four Bite, Five Bite..........¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥â¥ä¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢²«¿§¤Î¥í¥´Æþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Ý¥®¤ò¿©¤Ù¤¿¤êÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×È¾Ã¼¤Ê¤¯¤Æ»à¤Ì¡¼¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤¹¤®¡×¡Ö¤ª´é¤¬ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥â¥ä¤¬½êÂ°¤¹¤ëNEXZ¤Ï¡¢9·î30Æü¿¼Ìë0»þ26Ê¬¤«¤é4½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê½é¤Î´ØÀ¾´§ÈÖÁÈ¡ØNEXZ¤ÈCafe¤Ø¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï½é¤Î´Ú¹ñÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNEXZ SPECIAL CONCERT¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£