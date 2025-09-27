「バチェラー4」休井美郷、自宅での“ご馳走ディナー”披露「夫がお仕事でとんでもなく忙しそうにしていた1週間だったので」
【モデルプレス＝2025/09/27】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が9月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。豪華な手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】新婚の「バチェラー」美女「レストランみたい」と話題の自宅ディナー
休井は「夫がお仕事でとんでもなく忙しそうにしていた1週間だったので今日はご馳走ディナー」とつづり、食卓を公開。ステーキとスープ、ガーリックライスなどが並んだ豪華な手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「豪華すぎる」「レストランみたい」「愛情感じる」「理想」「ステーキ美味しそうすぎる」といったコメントが寄せられている。
休井は7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウエディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
◆休井美郷、“ご馳走ディナー”披露
