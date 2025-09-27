¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÃæÂô¸µµª¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¸ø³«¡ÖÆÃÄ§Âª¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¾å¼ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/27¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÇDISH//¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ìø°æÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¡Ë¤Î»÷´é³¨¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤ÎÄï¡¦Àé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂô¤Ï¡ÖÀé¿Ò¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤¿È¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Ä¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÇ»¸ü¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÊÂ¤Ù¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¤Á¤Ò¤í¤Ï·»µ®ºî¡×¤ÈËÌÂ¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿Àé¿Ò¤Î»÷´é³¨¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÀé¿ÒÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀé¿Ò¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«¤¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÂ¼¤Î³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¨¤¬¾å¼ê¡×¡ÖÆÃÄ§Âª¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î·»Äï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
