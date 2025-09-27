スバル斬新「“2人乗り”オープンカー」に注目！ 全長4.2mちょうどいいボディに“水平対向エンジン”×「“SUV級”地上高」の4WD仕様！ ヨーロピアンなデザインも特徴の「B9スクランブラー」とは？

オープンだけどタフな走りもできるスポーツカー

市販化はされなかったものの、クルマ好きの記憶に強く残るコンセプトカーは少なくありません。

そのなかでも2003年の東京モーターショーで大きな注目を集めたのが、スバルが出展した「B9スクランブラー」です。

スバルらしさと未来的な挑戦が融合した1台として、今も語り草となっています。

スバルのSUVオープンカー!?

B9スクランブラーは、オンロードからラフロードまで自由にオープンドライブを楽しむことをテーマに掲げた2シーターのハイブリッドカー。

スバルが誇るシンメトリカルAWDと新世代パワートレインを軸に、次世代の走りとデザインを提案するコンセプトモデルでした。

全長4200mm×全幅1880mm×全高1260mmのボディは、低く構えたルーフラインとワイドなスタンスによって、オープンスポーツらしい力強い存在感を放ちます。

さらにエアサスペンションを採用し、最低地上高は150mmから200mmまで可変。

SUVに匹敵する地上高で、舗装路から未舗装路まで対応する柔軟性を備えていました。

デザインを担当したのは、アルファロメオ出身の名デザイナー、アンドレアス・ザパティナス氏。

ヨーロッパ車を思わせる流麗なシルエットに加え、個性的なフロントマスクがひときわ目を引きます。

なかでも「スプレッドウィングスグリル」と呼ばれる逆三角形のフロントグリルは、飛行機の主翼を思わせる造形で、航空機メーカーをルーツに持つスバルのアイデンティティを色濃く反映したものでした。

この意匠は後に「R1」「R2」や“鷹目”の「インプレッサ」といった市販モデルにも受け継がれ、2000年代のスバルデザインを象徴する要素となっていきます。

また、タイヤにはランフラットタイヤを採用。コスト面では不利ながらも、パンク時でも一定距離を走れる性能を選んだのは、「どんな道でもオープンドライブを楽しむ」というコンセプトに忠実であろうとした証といえるでしょう。

パワートレインには、最高出力140PSの2リッター水平対向4気筒エンジンと最高出力135PSのモーターを組み合わせたハイブリッドシステム「SSHEV」を搭載。

当時最新の技術で、80km／h前後まではモーター走行、高速域ではエンジン走行へと切り替わり、燃費性能と加速性能を高次元で両立していました。

残念ながらB9スクランブラーが市販化されることはありませんでしたが、その名称は2005年に北米市場で投入されたSUV「B9トライベッカ」に受け継がれました。

3列シートを備えた大型SUVとして登場した同車にも、スプレッドウィングスグリルをはじめ、B9スクランブラーのエッセンスが息づいていたのです。

20年以上の時を経てもなお話題に上るB9スクランブラー。スバルが描いた“未来のオープンドライブ”は、市販化こそされなかったものの、その存在感と挑戦心は今も色あせることなく記憶に残り続けています。