重賞で圧倒的人気を集めた有力の敗戦にＳＮＳでは悲鳴が上がっている。２７日に行われたハンデ重賞のシリウスＳ・Ｇ３（阪神競馬場・ダート２０００メートル）は、８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が優勝。単勝オッズ２・０倍で断然の１番人気に支持されたテーオーパスワード（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は掲示板を外す７着に敗れた。

松山弘平騎手とコンビを組んだ同馬は、ハンデ５７・５キロで６番枠から好スタートを切ると、好位集団の５、６番手あたりを追走。向こう正面では坂井瑠星騎手のタイトニットが外から並ぶ形で密集した馬群の真ん中で身動きが取れない状況に。直線に向いてから前が壁になったものの、すでに手応えがなくなり、盛り返す力は残されていなかった。

テーオーパスワードはデビューから２連勝で伏竜Ｓを制覇。キャリア３戦目で初めて挑んだ海外遠征のケンタッキーダービーでは５着に健闘した。遠征後は長期休養明けとなった招福Ｓが５着に敗れたが、続く瀬戸Ｓで３勝クラスを突破すると、前走の名古屋城Ｓを３馬身差で快勝していた。

デビューから初めて掲示板を外したテーオーパスワードの敗戦にＳＮＳでは「阪神が合わないのか？右回りがダメなのか？」「堅いと思ったけど・・」「こりゃ大荒れ」「ぶっ飛んだなぁ」「どうした？」「伸びなかったな」「坂井騎手にやられたな…」「ずっと蓋されてたなあ」「過信してしまったな」「すげぇ詰まり方したな」「進路取りどうしてああなった？」「位置取りがあかんかった」「囲まれちゃったね」などのコメントが上がっている。