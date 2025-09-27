第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市）の試走会が２７日、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で行われ、前回１位通過した立大などがコースをチェックした。予選会はハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を全選手が一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで争う。上位１０校が本戦の出場権を獲得できる。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

立大は昨年の箱根駅伝予選会で首位通過を果たすと、初出場した１１月の全日本大学駅伝は７位でシード権を獲得。ただ、今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）は１３位で惜しくもシード獲得とはならなかった。

この日は陸上自衛隊立川駐屯地をウォーク、国営昭和記念公園はジョグで道のりをばっちり確認。２年目となる高林祐介監督は、「春先に全日本大学駅伝予選会の出場がなかったことで、逆にチームのまとまりが無かった部分がありますが、夏からチームがまとまってきました」とコンディションは順調に上がっている。

今回の「目標は３位以内」での通過。立大は、今季も勢いを持って駅伝シーズンに臨む。