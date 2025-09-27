見上愛＆上坂樹里の朝ドラ『風、薫る』“栃木ことば指導”俳優に反響…本人報告に「ビックリ！凄っ！」「凄すぎて泣きそうです！」
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の栃木ことば指導が決まり、反響が寄せられている。
【写真】朝ドラ『風、薫る』“栃木ことば指導”決定を報告した俳優・小山まりあ
栃木ことば指導は、栃木出身で、朝劇明大前主宰の小山まりあ（37）に決まった。小山は25日、自身のXに「ご報告」を投稿。「2026年度前期 連続テレビ小説『風、薫る』【栃木ことば指導】を務めさせていただきます」と明らかにし、「地元の言葉が作品の中で生きる幸せと歴史ある朝ドラの作品に関われる喜びを胸に、皆様と共に物語を紡いで参ります」と喜びをつづった。
また「《栃木県那須塩原市出身》という自身のプロフィールにこだわりを持って活動してきたことがこのような形でご縁繋がり、本当に光栄です。舞台となる栃木県の言葉を、演者の皆様のお芝居に乗せてお届けするとても責任あるお仕事を任せていただき、 喜びと共に自分への新しい挑戦でもあると感じています」と心境。
「朝劇明大前を始めて8年。 こういった【朝】が繋げてくれた世界。 本当に朝は私に沢山の生きるパワーを与えてくれます。送り出してくれた朝劇明大前のメンバーに恥じぬよう、 応援してくださってる皆様の期待に応えられるよう、 精一杯努めます」とつづった。
これに対して「すごーーい！」「ビックリ！凄っ！」「凄すぎて泣きそうです！」「土地と文化を担う大役、おめでとうございます！」など、祝福の声が多数寄せられている。
