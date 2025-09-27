漫才コンビ「オール阪神・巨人」が27日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」にゲスト出演。オール巨人がおなじみのせりふのルーツを語った。

親交がある「ブラックマヨネーズ」がVTRでエピソードを披露した。若手時代に、阪神・巨人の漫才をすり切れるほど見て「俺らにはでけへん…打ちのめされた」とリスペクトを語った吉田敬。プライベートではオール巨人に飲みに連れて行ってもらったことを回想した。

「お酒が来てすぐに飲んでしまったんですよ。そしたら巨人師匠が“オマエ、乾杯は？”って。“あ、すみません！”って言ったら、“昔の俺やったらパンパンやったけどな”っておっしゃいました」と振り返った。

「パンパン…ほんまに言うんや、プライベートでも」と大笑いした相方・小杉竜一だったが、小杉も「毎晩のように夜の街につれて行ってもらってた」と感謝した。「キャバクラ。キャバクラに次ぐキャバクラ」と明かすと、吉田は「キャバクラ、キャバクラ言うてるけど…。その辺の気遣いを巨人師匠は小杉に教えとくべきやった」と指摘。「だって、俺がパンパンや言われた話をしたけど、それキャバクラやからな」と告げ、「オマエ、気遣って言うてなかったのか。すんません」と小杉は謝罪した。

VTRを見守った巨人は「パンパンは言うたか分かりませんけどね…」と苦笑い。巨人のモノマネ芸人らによって“パンパンやぞ”が知れ渡ったが、阪神から「あんた叩くよ？怒るよ？みたいな意味よね？」と確認されると、「めっちゃイライラしとってん。もうヒドいヤツが居ったから。その時にんんんーーー！パンパンやぞ!!!って」と、誕生の瞬間を明かしていた。