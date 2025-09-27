恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーのクロが26日、自身のアメブロを更新。ディズニーランドでの新しい発見について報告した。

【画像】元あいのりメンバー、娘との2ショット

クロは「【ディズニーランド】ママ友ディズニーで新しい発見!!!」というタイトルでブログを更新。「いつだったかの、ディズニーで（一時期ディズニーきまくっていた時あったなぁ…きすぎて、ディズニーがなんか、自分の地元の商店街みたいな気持ちになった時もあったなあ）桃ちゃんに教えてもらってからハマったフィルハーマジック」と、自身が楽しんだディズニーアトラクションを紹介した。

この日は天気が良く、空いていたようで「絶好調〜」とつづり、子どもらとの集合ショットを公開。

続けて、「コインの中に隠れミッキーがいるよってママ友が教えてくれて、初めて見たよ〜 新しい仲間とディズニーと来ると、また新たな視点でディズニーランドを見ることができて、最高に楽しいって今回知ったよー!!!」（原文ママ）と、新しい発見を報告している。

この投稿を見た人からは「ママ友さん素敵」などのコメントが寄せられている。