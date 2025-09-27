快適ゆる楽チューブブラで叶える♡美しいシルエットとラクな着け心地

毎日のブラ選び、快適さと美しいシルエットを両立するのは意外と難しいですよね。そんなお悩みを解決してくれるのが、9月1日(月)より発売された「快適ゆる楽チューブブラ」（968円・税込）。ノンワイヤーで締め付け感が少なく、ストレスフリーな着け心地が魅力。さらに脇肉や背中のお肉をやさしく整えて、すっきりシルエットを演出してくれる注目の新作です♪

ムレにくく快適！エアースルーパッド



パッド全面に通気穴が施されたエアースルーパッドを採用。風通しがよくムレにくいため、長時間つけても快適です。

さらに伸縮性のある生地でぐーんと伸び、肩への負担も軽減。ストラップを付けられるループもついているので、シーンに合わせて調整できるのも嬉しいポイント♡

秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡

美シルエットを叶える脇高デザイン



左右一体型のパッドが流れがちなバストを寄せ上げ、美しいラインをキープ。さらに脇高設計で脇肉や背中のお肉を押さえてスッキリとしたシルエットに仕上げます。

背中のクロスラインが引き締め感をプラスし、アウターにも響きにくいのが魅力。オフショルや肩出しコーデとも相性抜群です。

1枚で快適さとシルエット美を両立



「快適ゆる楽チューブブラ」は、M・L・LLの3サイズ展開で、価格は968円（税込）。全国の量販店や専門店、通販で手に入ります。

ノンワイヤーの心地よさと、美しいシルエットを叶える機能性を兼ね備えた新作ブラは、デイリーに大活躍間違いなし♪

締め付けを我慢せず、きれいなラインを楽しみたい女性におすすめのアイテムです。