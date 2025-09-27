°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¬¡¢¶È³¦¤ò·ã¿Ì¤µ¤»¤¿ATSUSHI¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤ÎÁûÆ°¤ò¸ì¤ë¡ÖÁòµ·¤Î¾ì¤Ï°ã¤¦¡×
£¹·î£¹Æü¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤Ê¤¤²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë¡¢EXILE ATSUSHIËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ»²Îó¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Î¥â¥é¥ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ °ìÊý¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤µ¤ó¤Ï½Æ·â»ö·ïÄ¾¸å¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ï³èÆ°¼«½Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾µÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤â°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤òÂ³¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤â±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º´ÃÝ¤µ¤ó¤Î³èÆ°ºÆ³«¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ)
¡Ú²èÁü¡Û°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤óÀÂµî¸å¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý
°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯£±·î¡¢ºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾µÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
Éüµ¢¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¡¦Ê¡Åç¸©ÆêÍÕÄ®¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬Éü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢¼«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¼«¿È¤ÎYouTube´ë²è¡Ö¤¢¤Ù¤µ¤ó¤Ý¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ä®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä®Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ï²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×(¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
³èÆ°ºÆ³«¤«¤éÌó£²Ç¯È¾¡£¡È°ÂÇÜ¿¸»°¡É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ëº´ÃÝ¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î³èÆ°¾õ¶·¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥·¥çー¥Ñ¥Ö¤Ç¤ÎÈäÏª¤Î¤Û¤«¡¢·ëº§¼°¤äÃæ¾®´ë¶È¤Î¼þÇ¯¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Æ¡È°ÂÇÜ¿¸»°¡É¤È¤·¤Æ½Ë¼¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ä¸ø¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¡È°ÂÇÜ¿¸»°¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À»ö·ï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÉÔ¶à¿µ¡Ù¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÄËÍ¤âÌµÍý¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ù¡¹¤Ë¡È°ÂÇÜ¿¸»°¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëº´ÃÝ¤µ¤ó¡£·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¸øÇ§¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¡¢¡ÖºÊ¤Î¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤éÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ØË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢·Ý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆËèÅÙ¡¢ÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
·Ý¤ò¸«¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ÖÉÔ¶à¿µ¤À¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·Ý¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Ç¤âÂ³¤¯ºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¡¢°ÂÇÜ¤µ¤óÀÂµî¸å¤Î·ÝÉ÷¤ËÊÑ²½¤â
°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¼óÁê»þÂå¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Öµ¶¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¡×¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºÊ¤Î¾¼·Ã¤µ¤ó¤È¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿º´ÃÝ¤µ¤ó¡£³èÆ°ºÆ³«¸å¤Î£²Ç¯È¾¡¢¾¼·Ã¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ïº£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤äÀµ·î¤Ë¤ÏLINE¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ë¤Ï¿·½É¶è¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤Æ°§»¢¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡ØÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â¼ç¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÀ¼¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤ÈË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ëºÝ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇÛÎ¸¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢·ÝÉ÷¤äÉ½¸½ÆâÍÆ¤ÇÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¸½Ìò¤ÎÁíÍý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¾å¼ê¤¯¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ËÊ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤ä¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¾¯¤·°ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´¹ñ¹ÔµÓ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ï¿·¤·¤¯Á°¤ò¸þ¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢Èá»´¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¡È°ÂÇÜ¿¸»°¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ä³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÉ½¸½¡×
º£·î¡¢EXILE ATSUSHI¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤Ê¤¤²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£Î¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Ï¤´ËÜ¿Í¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÉ½¸½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤¬¤´ËÜ¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¸Î¿Í¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÁòµ·¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎÃç´ÖÆâ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â³§¤µ¤ó¡¢RYO¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤Ë¥·¥çー¥Ñ¥Ö¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤ä¸½¾ì¤Ç¡Ø²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤ÈÉ½¸½¤Î¾ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¶È³¦¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ï¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ëRYO¤ÈÆ±Ì¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éº®Æ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÒÊóÆ»¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤Ç¤¹¡Ó¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡áÉÔ¶à¿µ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢½Ë¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ï¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ØÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢Éå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¼ºÎé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê·Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·Ý¤¬¤´ËÜ¿Í¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¾Ð¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ーー¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ°Õ³°¤È»æ°ì½Å¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Þ¥Êー¤È¥â¥é¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ²¼Ì¤´õ¡¡»£±Æ¡¿ÀÐ³ÀÀ±»ù