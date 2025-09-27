¡Ö¤¨¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ê¤Î!?¡×17ºÐ¤Ç¾×·âÂ´¶È¤ÎàÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹á¡Ä27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà³èÆ°ºÆ³«¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡12ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·17ºÐ¤Ç¾×·â¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¡Ä¡£27ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µàÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹á¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¢Ç®¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾ä»ÕÎ¤ÊÝ(¤µ¤ä¤·¡¦¤ê¤Û)¡£
¡¡¡ÖÂô»³¤Î¾ì½ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇÂ¿Á´¹ñ9¥õ½ê¡£Á´¤Æ¶¯¤¯Á¯ÌÀ¤Ë·Ê¿§¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢7·î¤«¤éÀè·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖRIHO SAYASHI 5th Live Tour 2025¡×¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½ë¤¤Ãæ¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤ËËÜÅöÀ¨¤¤¤è¡£Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤¨!? ¤¢¤Î¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Áá¤¯¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾ä»Õ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥â¡¼Ì¼¡£9´ü¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â15Ç¯¤ËÎ±³Ø¤òÍýÍ³¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÂ´¶È¡£17ºÐ¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÈ¯É½¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£20Ç¯9·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë²Ã¤¨¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£