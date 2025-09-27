¡Ò¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Î¥â¥é¥ë¡Ó¡Öº£¤ÎËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ä¡×°ÂÇÜ¸µ¼óÁêË´¤¸å¤â¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÂ³¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÎÞ
EXILE ATSUSHI¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤Ê¤¤²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ °ìÊý¡¢À¸Á°¤«¤é¸½ºß¤Ç¤â°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë·Ý¿Í¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥Ñ¥Ö¤äSNS¾å¤Ç¤â²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤·Ý¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Î¥â¥é¥ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢º´ÃÝ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ)
¡Ú²èÁü¡Û°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¬¡¢ºÊ¡¦¾¼·ÃÉ×¿Í¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¡Öµ¶¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡¢¥¹¥Ù¤êÂ³¤±¤¿¶ì¤¤²áµî
¡Ö¤ªÁ°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤è¡×
º´ÃÝ¤µ¤ó¤¬°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ìó20Ç¯Á°¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¾®Àô½ã°ìÏºÀ¯¸¢¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¤µ¤ó¡£¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Í§¿Í¤«¤é¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¿Í¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤âÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Åö»þ¤ÏÍªÄ¹¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿º´ÃÝ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó£±Ç¯¸å¤Î2006Ç¯¤Ë¤ÏÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë52ºÐ¤Ç¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢º´ÃÝ¤µ¤ó¤Ï¹²¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â»÷¤»¤è¤¦¡Ù¤È¡¢¥¹ー¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×(¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Âè°ì¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÏÂÎÄ´°²½¤òÍýÍ³¤Ë¤ï¤º¤«£±Ç¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢º´ÃÝ¤µ¤ó¤Î·Ý¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢´°Á´¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤ó¤Êº´ÃÝ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¤ÏºÆ¤ÓÈù¾Ð¤ó¤À¡£Ìó£µÇ¯¸å¡¢ºÆ¤Ó°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬Æ¤ÏÀ¤¹¤ë£²»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¡Öµ¶¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö¡ØÁíÍý¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤â¡¢À¯¼£ÃÎ¼±¤ÎË³¤·¤µ¤«¤é¡¢¾å¼ê¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥Ù¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤Æ¤â¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ËÍ¼«¿È¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢·Ý¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆü¹ñ²ñÃæ·Ñ¤òÃí»ë¤·¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤ä»ÅÁð¤òÇ®¿´¤Ë¸¦µæ¡£Á´¹ñ»æ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À¯¼£ÃÎ¼±¤òÃå¡¹¤È¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñ²ñÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢À¯¼£²È¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤Î´Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤ê¶çÆÉÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤ä¥ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢È¯Â¤«¤éÌó£³Ç¯¡£¡Öµ¶¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¡×¤È¤·¤Æ»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿º´ÃÝ¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢°ÂÇÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤ÈºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¤¿――¡£
°ÂÇÜÉ×ºÊ¤È½éÂÐÌÌ¡¢¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä
2015Ç¯¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¸©´Ø·¸¼Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿º´ÃÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¡£¹µ¼¼¤Ë¤¤¤ë°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÃ¯¤è¤ê¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Î¾¼·Ã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢µÞî±¡Öµ¶¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¡×¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´ÃÝ¤µ¤ó¡£ºÆ¤Ó¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö½é¤á¤ÆËÜ¿Í¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤È¡¢¡Ø¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
²ñ¾ì¤ËÉº¤¦ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢Èà¼«¿È¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤¾¤ªÎÏÅº¤¨¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ë¤Ïµß¤ï¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Èº´ÃÝ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç°ÂÇÜÉ×ºÊ¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾¼·Ã¤µ¤ó¤È£²¿Í¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤é¼ê»æ¤Ä¤¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿²«¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢º´ÃÝÉ×ºÊ¤Î·ëº§»þ¤Î¡Ö¾Ú¿Í¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿――¡£¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯£··î£¸Æü¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ²È¤ËÄ¤Ìä¡¢¤½¤³¤Ç¾¼·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ
2022Ç¯£··î£¸Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÇÁªµó±éÀâÃæ¤Î°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¡£¡ÒÂç¾æÉ×¡©¡Ó¡Ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡Ä¡©¡Óº´ÃÝ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤ä»Å»öÃç´Ö¤«¤é¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢ÅÅÏÃ¤Ï½ªÆüÌÄ¤ê¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´ÃÝ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤ÍÉñÂæ¤Î½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÆ°¼«½Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
SNS¤ò³«¤¯¤È¡¢¡ÒÀäÂÐ¤â¤Î¤Þ¤Í¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ó¡Òº£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¿¤¤¡Ó¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÀé·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤ÊÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¡¢¶¯¤¤ÁÓ¼º´¶¤ÈµõÌµ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
½Æ·â»ö·ï°Ê¹ß¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¥Í¥¿¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤Ì¼¤Î°é»ù¤ÇØÞØ¬¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«――¡¢íõ½ä¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ±Ç¯£¹·î¡¢¹ñÁò¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Æü¤â°ìÈÌ¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿º´ÃÝ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ÂÇÜ¤µ¤ó¤òÅé¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºÊ¤Î¾¼·Ã¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÁò¸å¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼ç¿Í¤â´î¤Ö¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ë°ìÅÙ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÊ©ÃÅ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸å¡¢¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾¼·Ã¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤â¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼ç¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÍÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤¬À¤¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³èÆ°ºÆ³«¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÊÔ¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤ÎºÆ³«¡¢¡ØÉÔ¶à¿µ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
