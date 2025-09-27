史上4人目の快挙へ T・スリロットが首位タイで最終日突入【日本プロシニア】
＜日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP 3日目◇27日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞シニアプロ日本一決定戦の第3ラウンドが終了した。サマヌーン・スリロット（タイ）とI・J・ジャン（韓国）がトータル11アンダー・首位タイで最終日に臨む。
先週の「日本シニアオープン」を制したスリロットは、ツアー史上4人目※となる同一年度のシニア日本タイトル2冠を狙う。対するジャンは2年ぶりの通算2勝目がかかる。トータル10アンダー・3位に賞金ランキング1位の岩本高志。トータル9アンダー・4位タイには宮瀬博文とサイモン・イエーツ（スコットランド）が続いた。昨年覇者の増田伸洋はトータル3アンダー・21位タイの好位置。昨季賞金王の宮本勝昌はトータルイーブンパー・35位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には1000万円が贈られる。※過去の同一年度日本タイトル2冠・高橋勝成（2000年）・中嶋常幸（2006年）・プラヤド・マークセン（2016年）
