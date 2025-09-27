「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第３日」（２７日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）

河本力（２５）＝大和証券＝がばたつきもありつつ４バーディー、１ボギーの６８にスコアをまとめ、通算１４アンダー、首位と４打差の４位で３日目を終えた。

５番パー４では「風がよかった」とドライバーでワンオンを狙ったが、着弾点はグリーン左のアゴの高いバンカー。そこからの２打目がグリーンを飛び越え、深いラフに入るなど、ボギーとしてしまった。

「いただけないボギーですね。クラブ選択も含めて」と苦笑した河本。「２打違う。まだまだです」と反省が口をついた。

それでも初日ボギーを叩いた１５番、長いパー５では３日目にして初のバーディー。「そこを目標にもしていたので、嬉しいです」と満足感も。

他の３バーディーは、飛ばし屋らしくすべてパー５。ウエアは「初めて着ます」というスターウォーズの人気キャラ。攻めのゴルフとウエアがマッチして、好位置で最終日を迎えることになる。

ちなみに最終日のウエアは「水色。パナソニックさんらしい色で。姉（結プロ）から教育されているので」と、大会に合わせたカラーで、大逆転Ｖを目指していく。